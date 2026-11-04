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Politică

I-a învățat Celentano pe români să bea? Adrian Văncică spune lucrurilor pe nume: „Nu cred că a prostit oamenii”

l Scris de laura dori
I-a învățat Celentano pe români să bea? Adrian Văncică spune lucrurilor pe nume: „Nu cred că a prostit oamenii”
Aosom
Adrian Văncică a explicat, în podcastul lui Radu Țibulcă, dacă personajul Celentano și celelalte figuri din „Las Fierbinți” au influențat comportamentul telespectatorilor.

Sursa: Click

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