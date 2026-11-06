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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

ÎCCJ a respins recursul CNA în cazul Gold FM. Postul de radio își poate continua emisia

i Scris de iulian moşneagu
ÎCCJ a respins recursul CNA în cazul Gold FM. Postul de radio își poate continua emisia
Aosom
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins recursul formulat de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) împotriva hotărârii prin care a fost suspendată retragerea licenței postului Gold FM. Decizia este definitivă, iar postul de radio își poate continua emisia.

Sursa: Mediafax Ro

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