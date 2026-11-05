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Politică

Ieșenii de la bloc ar putea să-și producă singuri curentul!

c Scris de carmen deaconu
Ieșenii de la bloc ar putea să-și producă singuri curentul!
Aosom
O schimbare majoră ar putea ajunge în viața milioanelor de români care locuiesc la bloc, inclusiv a zecilor de mii de familii din Iași. Două proiecte de lege depuse la Senat pe 4 noiembrie 2026 propun ca proprietarii de apartamente să poată instala panouri fotovoltaice pe propriile balcoane sau să transforme acoperișurile blocurilor în mici centrale solare, de care să beneficieze întreaga comunitate de locatari.

Sursa: Ziarul Evenimentul

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