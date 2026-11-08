Ilie Bolojan a dat un ultimatum „puciștilor” din PNL: ori își retrag acțiunile în instanță împotriva partidului, ori sunt excluși

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a dat un ultimatum grupului de liberali care au depus acțiuni în instanță împoriva formațiunii după Congresul Extraordinar din iunie, anul acesta, notează G4Media. Așa zișii „puciști” din PNL au termen 10 zile să se supună ordinelor conducerii, sau vor fi eliminați din partid. „Au zece zile termen, de azi”, au […]

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