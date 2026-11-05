 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Ilie Bolojan cere reformarea serviciilor secrete și critică dur AEP: „Are în fiecare județ oameni care, între alegeri, practic nu lucrează”

f Scris de florin pușcaș
Ilie Bolojan cere reformarea serviciilor secrete și critică dur AEP: „Are în fiecare județ oameni care, între alegeri, practic nu lucrează”
Aosom
Fostul premier Ilie Bolojan, președintele PNL, susține că serviciile de informații din România au nevoie de reforme și de îmbunătățirea performanței, în contextul controverselor privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech