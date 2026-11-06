Ilie Bolojan glumește pe tema întâlnirii cu fanul său, social democratul Constantin Toma: „Să nu apară că trecem la PSD cumva”

Ilie Bolojan, liderul Partidului Național Liberal, a recunoscut vineri, 6 noiembrie, în cadrul unei întâlniri cu liderii PNL Buzău, că l-a vizitat pe primarul PSD Constantin Toma. Șeful liberalilor a ținut să sublinieze că nu a fost vorba de o întâlnire în scop politic. Social democratul anunțase deja, în cursul zilei, că s-a revăzut cu […]

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