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Politică

Ilie Bolojan glumește pe tema întâlnirii cu fanul său, social democratul Constantin Toma: „Să nu apară că trecem la PSD cumva”

r Scris de ruxandra radulescu
Ilie Bolojan glumește pe tema întâlnirii cu fanul său, social democratul Constantin Toma: „Să nu apară că trecem la PSD cumva”
Aosom
Ilie Bolojan, liderul Partidului Național Liberal, a recunoscut vineri, 6 noiembrie, în cadrul unei întâlniri cu liderii PNL Buzău, că l-a vizitat pe primarul PSD Constantin Toma. Șeful liberalilor a ținut să sublinieze că nu a fost vorba de o întâlnire în scop politic. Social democratul anunțase deja, în cursul zilei, că s-a revăzut cu […]

Sursa: Gandul

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