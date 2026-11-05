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Politică

Ilie Bolojan insistă pentru creșterea vârstei de pensionare. Mesaj pentru români: Trebuie să muncim mai mult

f Scris de florin pușcaș
Ilie Bolojan insistă pentru creșterea vârstei de pensionare. Mesaj pentru români: Trebuie să muncim mai mult
Aosom
Fostul premier Ilie Bolojan, președintele PNL, susține că România trebuie să crească vârsta de pensionare pentru categoriile profesionale care beneficiază de posibilitatea retragerii anticipate din activitate

Sursa: Stiri Pe Surse

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