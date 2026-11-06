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Politică

Ilie Bolojan, la o întâlnire a liberalilor din Vrancea: „PNL trebuie să le spună corect oamenilor lucrurile”

l Scris de loredana bancăș
Ilie Bolojan, la o întâlnire a liberalilor din Vrancea: „PNL trebuie să le spună corect oamenilor lucrurile”
Aosom
Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a afirmat, la o întâlnire cu primarii liberali şi membrii Biroului Politic Judeţean al PNL Vrancea, că fiecare organizaţie are o responsabilitate în reconstrucţia partidului. „PNL trebuie să le spună corect oamenilor lucrurile. Poate nu sună bine”, a subliniat el.

Sursa: Digi24

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