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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Ilie Bolojan se teme de ce s-ar putea spune după întâlnirea cu primarul PSD Constantin Toma: Să nu apară altceva!

r Scris de redactor, remus vlad
Ilie Bolojan se teme de ce s-ar putea spune după întâlnirea cu primarul PSD Constantin Toma: Să nu apară altceva!
Aosom
Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a dezvăluit, vineri, în faţa liberalilor buzoieni, că la prânz l-a vizitat la Primărie pe primarul PSD Constantin Toma

Sursa: Stiri Pe Surse

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