Imagini de la întâlnirea lui Bob Dylan cu Papa Leon la Vatican. Ce cadouri și-au oferit cei doi

Papa Leon al XIV-lea l-a primit miercuri, la reședința sa oficială de la Palatul Apostolic, pe Bob Dylan, în timpul unei pauze între concertele susţinute în Italia de către artist. În vârstă de 85 de ani, Dylan a apărut într-o ținută aproape complet neagră – un hanorac cu gluga trasă peste cap, mănuși și o …

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