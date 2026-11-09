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Politică

Imagini rare cu Ursula von der Leyen înainte de politică. Cum apărea la TV actuala șefă a Comisiei Europene - VIDEO

e Scris de emanuel focșan
Imagini rare cu Ursula von der Leyen înainte de politică. Cum apărea la TV actuala șefă a Comisiei Europene - VIDEO
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Toată lumea o știe drept președinta Comisiei Europene și „Doamnă de Fier” a Europei. În adolescență, însă, Ursula von der Leyen, pe atunci Albrecht, părea să fie își încerca șansa unei cariere muzicale alături de un grup vocal format din ceilalți membri ai familiei.

Sursa: Realitatea

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