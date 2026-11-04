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Politică

Imediat după victoria în alegeri, liderul democraților din Senatul SUA cere să înceteze războiul din Iran: "Poporul american nu știe pentru ce ne luptăm". JD Vance confirmă: "Războiul este cauza înfrângerii noastre"

m Scris de mihai diac
Imediat după victoria în alegeri, liderul democraților din Senatul SUA cere să înceteze războiul din Iran: "Poporul american nu știe pentru ce ne luptăm". JD Vance confirmă: "Războiul este cauza înfrângerii noastre"
Aosom
Liderul democraților din Senatul SUA, Chuck Schumer, a declarat miercuri, 4 noiembrie 2026, în cadrul unei conferințe de presă, că războiul din Iran trebuie să se încheie, relatează AFP.

Sursa: Ziare

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