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Politică

„Îmi iubesc Cabinetul, dar probabil voi face câteva schimbări”. Trump anunță măsuri după ce a pierdut alegerile

b Scris de bogdan păcurar
„Îmi iubesc Cabinetul, dar probabil voi face câteva schimbări”. Trump anunță măsuri după ce a pierdut alegerile
Aosom
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că intenţionează să facă noi schimbări în Cabinetul său, în urma înfrângerii zdrobitoare suferite de Partidul Republican la alegerile de la jumătatea mandatului.

Sursa: Digi24

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