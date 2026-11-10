„Îmi urmez singură drumul în viață”. Ilse Aigner, fosta electronistă fără diplomă de bacalaureat, ar putea deveni prima femeie președinte a Germaniei

Propusă de cancelarul Friedrich Merz pentru funcția de președinte federal, Ilse Aigner are șanse considerabile să devină prima femeie care ocupă această poziție în istoria Germaniei. Fostă tehniciană în electronică, fără studii universitare, Aigner și-a construit cariera politică treptat, de la parlamentul regional al Bavariei până la conducerea acestuia.

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