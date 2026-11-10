 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

„Îmi urmez singură drumul în viață”. Ilse Aigner, fosta electronistă fără diplomă de bacalaureat, ar putea deveni prima femeie președinte a Germaniei

v Scris de veronica andrei
„Îmi urmez singură drumul în viață”. Ilse Aigner, fosta electronistă fără diplomă de bacalaureat, ar putea deveni prima femeie președinte a Germaniei
Aosom
Propusă de cancelarul Friedrich Merz pentru funcția de președinte federal, Ilse Aigner are șanse considerabile să devină prima femeie care ocupă această poziție în istoria Germaniei. Fostă tehniciană în electronică, fără studii universitare, Aigner și-a construit cariera politică treptat, de la parlamentul regional al Bavariei până la conducerea acestuia.

Sursa: Ziare

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech