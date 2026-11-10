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Politică

Impactul reformei administrative în teritoriu. Radu Abrudan (ACoR Cluj): „Aplicarea unui singur criteriu, prin comasarea comunelor după numărul de locuitori, este insuficient”.

o Scris de oleg ghilas(
Impactul reformei administrative în teritoriu. Radu Abrudan (ACoR Cluj): „Aplicarea unui singur criteriu, prin comasarea comunelor după numărul de locuitori, este insuficient”.
Aosom
Reforma administrativă poate avea un efect negativ în comunitate dacă măsura va fi promovată în baza unui singur criteriu, prin comasarea localităților sub 1.500 de locuitori. „Nu putem lua în calcul un singur principiu, pentru că nu e un criteriu care să satisfacă nevoile cetățenilor”, spune Radu Abrudan, președintele filialei județene Cluj a Asociației Comunelor din România.

Sursa: Monitorul Cluj

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