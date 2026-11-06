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Politică

În ce condiții poate reveni Regatul Unit în UE. Un fost negociator-șef european pentru Brexit explică situația

r Scris de realitatea.net
În ce condiții poate reveni Regatul Unit în UE. Un fost negociator-șef european pentru Brexit explică situația
Aosom
Michel Barnier, fostul negociator-șef al blocului comunitar pentru Brexit, a explicat în ce condiții poate reveni Regatul Unit în Uniunea Europeană (UE), după ieșirea din 2020.

Sursa: Realitatea

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