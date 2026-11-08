Locuința este unul dintre cele mai bine protejate spații private prin lege, iar polițiștii nu pot intra oricând într-o casă sau într-un apartament, doar pentru că doresc să verifice ceva. Există însă situații expres prevăzute de legislație în care oamenii legii pot pătrunde fără acordul proprietarului și fără să aibă un mandat de percheziție. Printre […] Articolul În ce situații poate poliția să intre în locuință fără acordul proprietarului apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila Citește mai departe la sursa originală ↗