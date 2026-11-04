Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), prin agențiile teritoriale, va efectua, în luna noiembrie 2026, plata în avans a unor beneficii de asistență socială aferente drepturilor cuvenite pentru luna octombrie 2026, întrucât data de 8 noiembrie 2026, prevăzută în calendarul de plată, este zi nelucrătoare. Astfel, vineri, 6 noiembrie 2026, vor fi virate […] Articolul În luna noiembrie, plata alocațiilor și indemnizațiilor pentru creșterea copilului se va face mai devreme apare prima dată în Ziarul de Ploiesti, stiri Prahova.

Sursa: Ziarul De Profit Citește mai departe la sursa originală ↗