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Politică

În luna noiembrie, plata alocațiilor și indemnizațiilor pentru creșterea copilului se va face mai devreme

z Scris de ziarul de ploiești
În luna noiembrie, plata alocațiilor și indemnizațiilor pentru creșterea copilului se va face mai devreme
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Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), prin agențiile teritoriale, va efectua, în luna noiembrie 2026, plata în avans a unor beneficii de asistență socială aferente drepturilor cuvenite pentru luna octombrie 2026, întrucât data de 8 noiembrie 2026, prevăzută în calendarul de plată, este zi nelucrătoare. Astfel, vineri, 6 noiembrie 2026, vor fi virate […] Articolul În luna noiembrie, plata alocațiilor și indemnizațiilor pentru creșterea copilului se va face mai devreme apare prima dată în Ziarul de Ploiesti, stiri Prahova.

Sursa: Ziarul De Profit

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