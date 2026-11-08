IN MEMORIAM. 6 ani fără profesorul, jurnalistul, colegul…Omul, Teodor Curpaș

Timpul trece necruțător, dar amintirea oamenilor de valoare rămâne adânc întipărită în sufletele celor care i-au cunoscut și au lucrat alături de ei. Se împlinesc 6 ani de la trecerea în eternitate a profesorului, poetului și jurnalistului Teodor Curpaș, o personalitate marcantă a culturii și pr...

Sursa: Gazeta De Nord Vest Citește mai departe la sursa originală ↗