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Politică

În Rusia, pizza e acuzată de „soft power” occidental: un activist pro-Kremlin și o consilieră a lui Putin vor să o scoată din cantinele școlare

s Scris de stefania
În Rusia, pizza e acuzată de „soft power” occidental: un activist pro-Kremlin și o consilieră a lui Putin vor să o scoată din cantinele școlare
Aosom
Vitali Borodin cere interzicerea pizzei în școli pentru că Italia e pe lista statelor „neprietenoase”. Consiliera culturală Elena Iampolskaia spune că pizza nu e potrivită în cantine. Nu există încă un decret de interdicție generală. The post În Rusia, pizza e acuzată de „soft power” occidental: un activist pro-Kremlin și o consilieră a lui Putin vor să o scoată din cantinele școlare appeared first on Atitudinea | Stiri OnLine.

Sursa: Atitudinea | Stiri Online

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