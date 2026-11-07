Vitali Borodin cere interzicerea pizzei în școli pentru că Italia e pe lista statelor „neprietenoase”. Consiliera culturală Elena Iampolskaia spune că pizza nu e potrivită în cantine. Nu există încă un decret de interdicție generală. The post În Rusia, pizza e acuzată de „soft power” occidental: un activist pro-Kremlin și o consilieră a lui Putin vor să o scoată din cantinele școlare appeared first on Atitudinea | Stiri OnLine.

Sursa: Atitudinea | Stiri Online Citește mai departe la sursa originală ↗