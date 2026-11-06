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Politică

În tabăra lui Trump se discută despre reorganizarea conducerii Departamentului de Stat. Cine l-ar putea înlocui pe Marco Rubio?

v Scris de viorica marin
În tabăra lui Trump se discută despre reorganizarea conducerii Departamentului de Stat. Cine l-ar putea înlocui pe Marco Rubio?
Aosom
La Washington au început discuțiile privind posibile schimbări în conducerea administrației președintelui Donald Trump, după înfrângerea categorică a republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului.

Sursa: Adevarul

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