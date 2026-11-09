 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

În timp ce șefa Comisiei Europene este în România, la granițe roiesc dronele: S-a emis mesaj RO-Alert

l Scris de lucian negrea, reporter
În timp ce șefa Comisiei Europene este în România, la granițe roiesc dronele: S-a emis mesaj RO-Alert
Aosom
Ursula von der Leyen se află în vizită la București, la granițele României dronele roiesc: S-a emis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Tulcea

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech