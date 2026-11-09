 Sari la conținut
M
Comunicate de presă
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Încă o dronă a intrat în spațiul aerian al României până aproape de Sulina și a dispărut de pe radare. A fost emis RO-Alert

l Scris de lorena mihăilă
Încă o dronă a intrat în spațiul aerian al României până aproape de Sulina și a dispărut de pe radare. A fost emis RO-Alert
Aosom
O dronă a pătruns în spațiul aerian până la 20 km Est de Sulina și a dispărut de pe radar la scurt timp, fiind declanşată o nouă alertă aeriană. Populaţiei din estul judeţului Tulcea i-a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Sursa: Stirile Pro.tv

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech