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Politică

Încă o înfrângere pentru Trump. O „luptătoare MAGA” va pierde locul din Congres, o democrată va câștiga alegerile

p Scris de petru mazilu
Încă o înfrângere pentru Trump. O „luptătoare MAGA” va pierde locul din Congres, o democrată va câștiga alegerile
Aosom
O „luptătoare MAGA”, membră a Partidului Republican și o apropiată a lui Donald Trump, va pierde locul din Congres. Este vorba despre alegerile din statul american Colorado unde o democrată va câștiga alegerile.

Sursa: Mediafax Ro

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