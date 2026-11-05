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Politică

Încă o țară Schengen reintroduce controalele la granițe. Decizia, luată pe fondul amenințărilor generate de războiul din Ucraina

g Scris de gabriela mănăilescu
Încă o țară Schengen reintroduce controalele la granițe. Decizia, luată pe fondul amenințărilor generate de războiul din Ucraina
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Controale la granițele Suediei, timp de șase luni, începând din 12 noiembrie. Guvernul invocă amenințări la adresa securității și riscuri generate de războiul din Ucraina.

Sursa: Realitatea

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