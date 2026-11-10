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Politică

Încep negocierile de pace între Rusia și Ucraina la Abu Dhabi. Volodimir Zelenski: Nu vrem un Yalta 2.0

s Scris de stefan lupu
Încep negocierile de pace între Rusia și Ucraina la Abu Dhabi. Volodimir Zelenski: Nu vrem un Yalta 2.0
Aosom
Reprezentanții SUA, Rusiei și Ucrainei se întâlnesc marți la Abu Dhabi pentru a negocia încetarea războiului. Discuțiile au loc pe fondul temerilor europene privind o înțelegere secretă între Washington și Moscova. The post Încep negocierile de pace între Rusia și Ucraina la Abu Dhabi. Volodimir Zelenski: Nu vrem un Yalta 2.0 appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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