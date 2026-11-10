Reprezentanții SUA, Rusiei și Ucrainei se întâlnesc marți la Abu Dhabi pentru a negocia încetarea războiului. Discuțiile au loc pe fondul temerilor europene privind o înțelegere secretă între Washington și Moscova. The post Încep negocierile de pace între Rusia și Ucraina la Abu Dhabi. Volodimir Zelenski: Nu vrem un Yalta 2.0 appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗