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Politică

Începutul sfârșitului pentru Donald Trump: Înfrângerea istorică suferită de președinte în SUA, care are 2 consecințe majore

g Scris de george titus albulescu
Începutul sfârșitului pentru Donald Trump: Înfrângerea istorică suferită de președinte în SUA, care are 2 consecințe majore
Aosom
Rezultatul alegerilor intermediare din America constituie începutul sfârșitului pentru Donald Trump, spune Edward Luce într-o analiză. În multiplele alegeri de la mijlocul mandatului, intervenția dură a președintelui a avut un efect de bumerang. Este o înfrângere istorică suferită de președinte în Statele Unite, care va avea două consecințe majore.

Sursa: Ziare

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