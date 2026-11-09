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Politică

Incredibil. Primarul unei comunități din Peru a fost decis prin aruncarea unei monede

p Scris de petru mazilu
Incredibil. Primarul unei comunități din Peru a fost decis prin aruncarea unei monede
Aosom
Primarul unei comunități din Peru a fost decis prin aruncarea unei monede. S-a ajuns la această variantă deoarece doi candidați au avut exact același număr de voturi. Legea peruană permite metoda pentru stabilirea unui ales local.

Sursa: Mediafax Ro

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