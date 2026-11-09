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Politică

Indignare la Baia Mare. Fostul primar Cherecheș, eliberat condiționat, a vizitat o școală. Actualul edil cere demisia directoarei adjuncte

ș Scris de ștefan borcea
Indignare la Baia Mare. Fostul primar Cherecheș, eliberat condiționat, a vizitat o școală. Actualul edil cere demisia directoarei adjuncte
Aosom
Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuş, a cerut public demisia directoarei adjuncte a Şcolii „Lucian Blaga", pe care o acuză că a permis accesul fostului edil Cătălin Cherecheş în incinta unităţii de învăţământ şi a angrenat un grup de copii într-un exerciţiu de imagine pentru acesta.

Sursa: Adevarul

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