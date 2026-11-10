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Politică

Industria de apărare a României, între blocaje, lipsa finanțării și consilii care nu se întrunesc niciodată. Sorin Encuțescu explică ce planuri sunt pentru relansarea sectorului

t Scris de tiberiu vasile
Industria de apărare a României, între blocaje, lipsa finanțării și consilii care nu se întrunesc niciodată. Sorin Encuțescu explică ce planuri sunt pentru relansarea sectorului
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Industria națională de apărare se confruntă cu blocaje instituționale, probleme de finanțare și întârzieri în aplicarea strategiei de dezvoltare.

Sursa: Dcnews

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