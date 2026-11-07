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Politică

Infantino va conta pe sprijinul Uniunii de Fotbal din Caraibe la viitoarele alegeri

a Scris de andreea năstase
Infantino va conta pe sprijinul Uniunii de Fotbal din Caraibe la viitoarele alegeri
Aosom
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, va putea conta pe sprijinul Uniunii de Fotbal din Caraibe la viitoarele alegeri pentru şefia forului fotbalistic mondial.

Sursa: Stiri Pe Surse

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