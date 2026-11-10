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Politică

Înfrângere pentru Bolojan: PSD, AUR și „dizidenții” liberali au blocat propulsarea lui Florin Roman în comisia de control SRI (surse)

i Scris de ionel dancu
Înfrângere pentru Bolojan: PSD, AUR și „dizidenții” liberali au blocat propulsarea lui Florin Roman în comisia de control SRI (surse)
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Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a respins, marți, numirea deputatului PNL Florin Roman în comisia parlamentară de control a activității SRI.

Sursa: Stiri Pe Surse

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