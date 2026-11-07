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Politică

Înfrângere pentru Netanyahu. Rivalul său, Gadi Eisenkot, va primi mandatul de formare a viitorului guvern în Israel

c Scris de catalina sirbu
Înfrângere pentru Netanyahu. Rivalul său, Gadi Eisenkot, va primi mandatul de formare a viitorului guvern în Israel
Aosom
Lovitură politică pentru premierul Benjamin Netanyahu. Principalul său rival va primi mandatul de formare a viitorului guvern israelian și este cu un pas mai aproape de înlăturarea celui mai longeviv lider al Israelului.

Sursa: Ziare

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