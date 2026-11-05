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Politică

Înfrângerea lui Trump, o oportunitate pentru Marine Le Pen. Cum încearcă lidera extremei drepte să profite de nemulțumirea francezilor POLITICO

s Scris de stefan lupu
Înfrângerea lui Trump, o oportunitate pentru Marine Le Pen. Cum încearcă lidera extremei drepte să profite de nemulțumirea francezilor POLITICO
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Politico susține că înfrângerea republicanilor în SUA este un avertisment clar pentru guvernele europene. Furia alegătorilor provocată de scumpiri amenință actualii lideri aflați la putere, în timp ce politicienii din opoziție, precum Marine Le Pen, capitalizează rapid aceste nemulțumiri economice. The post Înfrângerea lui Trump, o oportunitate pentru Marine Le Pen. Cum încearcă lidera extremei drepte să profite de nemulțumirea francezilor POLITICO appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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