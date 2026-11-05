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Politică

Înfrângerea lui Trump schimbă cursa pentru Casa Albă din 2028. Posibilii succesori la președinție

s Scris de sabrina saghin
Înfrângerea lui Trump schimbă cursa pentru Casa Albă din 2028. Posibilii succesori la președinție
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Înfrângerea spectaculoasă suferită de Donald Trump în faţa democraţilor la alegerile de la jumătatea mandatului a schimbat complet situaţia în perspectiva unui alt termen electoral american: cursa pentru succesiunea sa la Casa Albă în 2028.

Sursa: Stirile Pro.tv

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