 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Înlocuirea Guvernului condus de Netanyahu, „o urgență națională” pentru liderul opoziției

a Scris de andreea ignat
Înlocuirea Guvernului condus de Netanyahu, „o urgență națională” pentru liderul opoziției
Aosom
Gadi Eisenkot s-a angajat marți să formeze un nou Guvern „cât mai rapid posibil”, pentru a-l înlocui pe cel al rivalului său, Benjamin Netanyahu, cu puțin timp înainte de prima sesiune a unui Knesset (Parlamentul israelian) profund remaniat.

Sursa: Stirile Pro.tv

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech