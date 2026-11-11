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Politică

INSCOP: Peste jumătate dintre români consideră părinții principalii responsabili pentru prevenirea violenței în școli

i Scris de ioana andreescu
INSCOP: Peste jumătate dintre români consideră părinții principalii responsabili pentru prevenirea violenței în școli
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Mai mult de jumătate dintre români consideră că principalii responsabili pentru prevenirea violenţei în şcoli sunt părinţii şi familiile elevilor, relevă datele unui sondaj INSCOP.

Sursa: Stirile Pro.tv

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