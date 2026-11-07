Un bărbat din municipiul Suceava a reclamat la poliție că a fost înșelat după ce a comandat de pe Facebook o drujbă electrică prezentată ca fiind marca Stihl, dar a primit un produs de o calitate mult inferioară. Sesizarea a fost făcută în data de 6 noiembrie 2026, în jurul orei 12:30, la Secția nr. […] The post Înșelăciune cu o drujbă comandată online. Un sucevean a plătit 484 de lei pentru un produs diferit de cel prezentat în anunț first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗