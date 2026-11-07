„Insula Iubirii” 7 noiembrie 2026. Radu Vâlcan aduce o veste șocantă în vila băieților. Ce se va întâmpla la bonfire

Cel mai dur test al relațiilor se apropie de finalul, atât de important, însă până atunci, cuplurile profită la maximum de ceea ce le oferă Thailanda, de ispitele care le-au furat atenția și de lecțiile pe care le primesc. Insula Iubirii continuă și în această seară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

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