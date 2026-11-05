Conducerea Consiliului Județean Argeș și primarul municipiului Pitești au primit vizita unor reprezentanți ai Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România. Întâlnirea a fost un prilej de discuții pe teme de actualitate, de la situația politică și economică până la investiții, reforma administrației publice și problemele sociale. Discuții despre investiții și reforma administrației publice La […] The post Întâlnire importantă la Consiliul Județean Argeș! Reprezentanții Ambasadei SUA, în dialog cu autoritățile locale first appeared on Ziarul Argeşul - ediţia online.

Sursa: Ziarul Argeşul - Ediţia Online Citește mai departe la sursa originală ↗