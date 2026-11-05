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Politică

Întâlnire neașteptată în "sufrageria lui Trump". George Simion și Adrian Zuckerman la o cină la Mar-A-Lago în seara alegerilor!

e Scris de e-politic ro
Întâlnire neașteptată în "sufrageria lui Trump". George Simion și Adrian Zuckerman la o cină la Mar-A-Lago în seara alegerilor!
Aosom
La o zi de la alegerile americane de midterm, la reședința lui Donald Trump de la Mar-a-Lago, Florida, s-a organizat o intalnire intre oamenii de afac

Sursa: Ziuanews.ro

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