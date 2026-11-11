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Politică

Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică

a Scris de andi miron
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
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Buna-credință și competența se numără printre principalele criterii pentru care cetățenii din România votează liderii politici. Ziare.com a realizat o analiză a experienței profesionale și academice a politicienilor momentului din România.

Sursa: Ziare

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