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Politică

Interdicția impusă de Alina Sorescu pentru Carolina și Raisa. De ce nu le dă voie fetelor pe rețelele sociale

a Scris de andreea romaniuc archip
Interdicția impusă de Alina Sorescu pentru Carolina și Raisa. De ce nu le dă voie fetelor pe rețelele sociale
Aosom
lina Sorescu a explicat de ce fiicele sale, Carolina și Raisa, nu au voie pe rețelele sociale și cum gestionează accesul lor la tehnologie.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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