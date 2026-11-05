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Politică

INTERVIU. Cazul Toader. „În România, există o lipsă de cunoaștere privind drepturile victimelor”. Un lector explică de ce Uniunea Națională a Barourilor a greșit când i-a luat apărarea lui Tudorel Toader

i Scris de ioana vochin
INTERVIU. Cazul Toader. „În România, există o lipsă de cunoaștere privind drepturile victimelor”. Un lector explică de ce Uniunea Națională a Barourilor a greșit când i-a luat apărarea lui Tudorel Toader
Aosom
Cazul lui Alexandru Toader, arestat preventiv pentru viol și agresiune sexuală, este „cu totul special”, afirmă Diana Ionescu, lector universitar în cadrul Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș Bolyai din Cluj, într-un dialog cu HotNews. Autoare a mai multor studii privind drepturile și protecția victimelor, ea explică de ce dosarul are elemente fără precedent …

Sursa: Hotnews

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