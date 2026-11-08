INTERVIU Cum vede un scriitor norvegian, fost soldat, ascensiunea extremismului în UE și România: „Dacă vorbești cu oamenii din zonele rurale, vei descoperi o altă perspectivă despre țara lor”

„Bucureștiul și alte orașe principale au beneficiat enorm de investițiile străine și de Uniunea Europeană, în timp ce alte zone din țară au rămas subdezvoltate. Asta creează o discrepanță între marile orașe și zonele rurale, ceea ce formează un fel de context favorabil ascensiunii extremei drepte”, explică scriitorul norvegian Aslak Nore, într-o discuție cu HotNews. …

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