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Politică

INTERVIU Cum vede un scriitor norvegian, fost soldat, ascensiunea extremismului în UE și România: „Dacă vorbești cu oamenii din zonele rurale, vei descoperi o altă perspectivă despre țara lor”

g Scris de gabriel bejan
INTERVIU Cum vede un scriitor norvegian, fost soldat, ascensiunea extremismului în UE și România: „Dacă vorbești cu oamenii din zonele rurale, vei descoperi o altă perspectivă despre țara lor”
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„Bucureștiul și alte orașe principale au beneficiat enorm de investițiile străine și de Uniunea Europeană, în timp ce alte zone din țară au rămas subdezvoltate. Asta creează o discrepanță între marile orașe și zonele rurale, ceea ce formează un fel de context favorabil ascensiunii extremei drepte”, explică scriitorul norvegian Aslak Nore, într-o discuție cu HotNews. …

Sursa: Hotnews

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