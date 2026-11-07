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Politică

INTERVIU „Eu am scăpat, ei nu”. O regizoare din Marea Britanie, adoptată din „orfelinatele groazei”, și-a găsit familia biologică

ș Scris de ștefania gheorghe
INTERVIU „Eu am scăpat, ei nu”. O regizoare din Marea Britanie, adoptată din „orfelinatele groazei”, și-a găsit familia biologică
Aosom
Regizoarea britanică Rachel Tâpârjan (37 de ani) s-a născut „Raluca” și primele luni din viață le-a petrecut într-un orfelinat din Brăila, unde ajunsese cu puțin timp înainte de căderea comunismului. Totul a început când Mihaela, o româncă din Canada care a fost adoptată și ea din același orfelinat apelează la Rachel din încercarea de a-și …

Sursa: Hotnews

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