INTERVIU I-a neglijat Administrația prezidențială din România pe democrații americani? Consilier prezidențial: „Nu ar trebui să ne facem procese de conștiință”

„Este un efort permanent de a ne ancora, din punct de vedere al comunicării și al convingerii, cu toți factorii de decizie de la Washington”, spune Vlad Ionescu, consilier pe politică externă al lui Nicușor Dan, într-un interviu pentru publicul HotNews după victoria democraților în alegerile americane. Cum explică faptul că președintele României s-a adresat …

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