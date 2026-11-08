INTERVIU. Întoarsă în România după nouă ani petrecuți în Italia, Fabrizia face carieră pe mare într-o meserie despre care i s-a spus că ar trebui interzisă femeilor. „Vorba mea este: «Dă-i înainte cu tupeu!»”

„Când am ajuns pe navă am înțeles că este pentru mine”, povestește Fabrizia Calfa într-un interviu pentru publicul HotNews. Chiar dintr-un port din Italia, tânăra marinar a mărturisit ce o face să-și iubească meseria, dar și greutățile pe care le întâmpină atunci când stă luni întregi plecată de acasă. Fabrizia Calfa a absolvit Universitatea Maritimă …

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