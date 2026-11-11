„Nu cred că victoria democraților va influența într-o măsură foarte mare politicile administrației Trump, deși cred că va renunța la unele dintre tacticile mai agresive folosite pentru aplicarea politicilor sale de imigrație”, spune Chris Davis, profesor la Lone Star College din Houston, într-un interviu acordat Cotidianul. The post INTERVIU Un profesor din Texas spune cine ar putea câștiga Casa Albă. „Trump are tendințe autoritare” appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗