 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

INTERVIU Un profesor din Texas spune cine ar putea câștiga Casa Albă. „Trump are tendințe autoritare”

r Scris de rareș mereuță
INTERVIU Un profesor din Texas spune cine ar putea câștiga Casa Albă. „Trump are tendințe autoritare”
Aosom
„Nu cred că victoria democraților va influența într-o măsură foarte mare politicile administrației Trump, deși cred că va renunța la unele dintre tacticile mai agresive folosite pentru aplicarea politicilor sale de imigrație”, spune Chris Davis, profesor la Lone Star College din Houston, într-un interviu acordat Cotidianul. The post INTERVIU Un profesor din Texas spune cine ar putea câștiga Casa Albă. „Trump are tendințe autoritare” appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech