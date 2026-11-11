Între dacism și latinitate exagerată. Analiza istoricului Ioan-Aurel Pop

Cum am ajuns să fim cel mai numeros popor din sud-estul Europei și, mai ales, cum am constituit și am păstrat singura latinitate bizantină, ortodoxă în această mare slavă, descoperiți mai jos, în rama unui dialog de excepție cu distinsul istoric Ioan-Aurel Pop.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗